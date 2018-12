Estrella Torres: Le tiraron un vaso en el estómago en concierto de 'Puro Sentimiento' en Juliaca

Indignada y apenada. Así se siente la cantanteEstrella Torres, quien denunció que fue víctima de agresión durante un concierto que brindó junto a la popular agrupación ‘Puro Sentimiento’.



“El fin de semana nos presentamos en una discoteca de Juliaca, estábamos de lo más normal como siempre, cantando y bailando, pero un tipo se pasó de vivo. Estaba un poco ‘picado’, sentí un golpe en el estómago y fue porque me había tirado un vaso, así que los hombres de seguridad lo tuvieron que sacar”, expresó Estrella Torres, quien se convirtió en imagen de I-Run.



¿Es la primera vez que te sucede algo así?

Sí. Nunca me habían agredido ni tirado nada al escenario. Me sentí apenada e indignada por lo ocurrido, porque vivimos en un país donde existe mucha violencia.



De otro lado, ¿cómo van los planes de matrimonio con Tommy Portugal? ¿Se casan el próximo año?

Hay demasiada presión y por todos lados. Queremos hacer las cosas con calma, pero si Dios quiere, se concreta para el próximo año. Por ahora, estamos con full proyectos, ya tenemos cinco años de relación y estamos enfocados en crecer profesionalmente.