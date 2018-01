Estrella Torres y Tommy Portugal: ¿dónde será su boda? [VIDEO y FOTOS]

El cantante Tommy Portugal señaló que su boda con Estrella Torres será en el norte, en octubre de este año.



¿Cómo van los planes de matrimonio?

La boda debe ser en octubre, pero nos falta definir la fecha exacta. Hay que coordinar para estar libres y no complicarnos con el trabajo, pero tenemos casi todo listo. Además, hemos decidido que el matrimonio sea en el norte, y Estrella está viendo los detalles.



¿Qué proyectos con ‘Los Tigres de la Cumbia’?

Acabamos de grabar un nuevo disco y en unos meses nos iremos de gira a Europa.



AMIGO DE CUEVA

Por otro lado, Tommy Portugal contó que es amigo del futbolista Christian Cueva y le complace que él y Miguel Trauco sean amantes de la cumbia peruana.



“Como todo peruano, estoy feliz de que hayamos clasificado para el Mundial y, sobre todo, que muchos de los jugadores sean amantes de nuestra cumbia, como Cueva y Trauco, que son de provincia”, detalló Tommy Portugal.



¿Los conoces?

A Cueva lo conozco, es más, me dijo que me seguía desde que estaba en ‘Caribeños’ y fuimos todo un furor. Y Trauco es muy amigo de mi compañero Esaud Suárez, pasaron Navidad juntos y me envió una camiseta del Flamengo.

Estrella Torres y Tommy Portugal