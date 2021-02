La cantante Estrella Torres contó que está distanciada de Tommy Portugal, pero no porque tengan una crisis en su relación, sino que la cuarentena la está pasando en el norte con su familia.

“No estoy en Lima. Yo me encuentro lejos, en el norte, pasando la cuarentena con mi mamá. Me agarró aquí y me quedo hasta que termine, que esperemos sea a fines de este mes”, dijo la cantante de ‘Puro sentimiento’.

Extrañarás a Tommy..

Sí, pero siempre hablamos por video llamada.

No pasaron el ‘Día de los enamorados ni su aniversario juntos...

No, pero igual de lejitos me sorprendió...

De otro lado, Estrella Torres contó que en todo este tiempo que no ha podido subir a los escenarios ha iniciado nuevos emprendimientos, pero hay uno que la tiene muy entusiasmada.

“La situación de los artistas es incierta, no queda otra que seguir reiventándonos... hace un tiempo estuve armando algo nuevo y ya falta poco para cumplir uno de mis sueños. Yo sé que por la pandemia está complicado lanzar algo ahora, pero cuando acabe saldré con fuerza”, afirmó.

¿De que se trata este nuevo emprendimiento?

Tendré mi propia marca de ropa con lo último en tendencia, con prendas de la mejor calidad y para todos los gustos. Será algo grande para mí, así que le estoy poniendo todas las ganas y el punche a este proyecto.

Lanzarás una línea de ropa juvenil...

Juvenil y también para señoras, para que vistan a la moda.