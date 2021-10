Estrella Torres brindó una entrevista exclusiva a Trome y reveló algunos pasajes de su relación con Tommy Portugal que pocos conocían. Además, dio detalles del nuevo romance que vive al lado de Kevin Salas, un chico fitness.

Pese a que tuvo una relación de más de 7 años con Tommy, la cantante de cumbia aseguró que el cariño hacia él se mantiene intacto. Sin embargo, reveló que, tras su ruptura, futbolistas y empresarios le han enviado mensajes privados.

“Obvio. Tiran su ‘maicito’, pero estoy enfocada en mi carrera de solista. He leído mensajes de empresarios y futbolistas, quienes tiran su ‘maicito’”, dijo a Trome.

Estrella aseguró que lee cada una de esas insinuaciones, pero no les hace caso. “Les respondo cordialmente, con respeto y les cambio de tema”, aseguró.

TERMINÓ CON TOMMY PORQUE NO LE DIO EL ANILLO

Estrella Torres terminó revelando que terminó su relación con Tommy Portugal porque el cantante la hacía larga con la pedida de mano. Según dijo, influyó un poco en su romance.

Algunos pueden decir que te cansaste de esperar el anillo de compromiso...

También, también (Risas). Cumplimos 7 años de relación el febrero.

Entonces, tú esperabas el anillo y nada de nada...

No se dio en mi caso, pero quedan los bonitos recuerdos.

¿Si esperabas eso (anillo)?

Obvio pues... quién no esperaba, pero así son las cosas. No le tengo rencor ni nada.

Fue una de las tantas cositas que te llevó a tomar la decisión para terminar...

Sí. Influyó un poco, pero el destino es así.

Se podría decir que ambos estaban en caminos diferentes y las cosas que a ti te parecían importantes a él no...

Se podría decir que sí, pero así es la vida, tengo que seguir adelante, no le guardo rencor porque es un buen chico y se merece todo lo mejor. Para mí, no ha sido una pérdida de tiempo ni lo odio, al contrario, he aprendido mucho con él. Ha sido la mejor relación que he tenido y está muy fuerte la valla para volver a creer en el amor, pero todavía estoy joven.

Si en unos meses se da cuenta que se perdió la lotería contigo y decide entregarte la ‘roca’... ¿Aceptarías?

No creo. Hemos quedado muy bien.