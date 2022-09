Estrella Torres estuvo este viernes en el set de Magaly Tv La Firme junto con su novio, Kevin Salas, con quien contraerá matrimonio el próximo año. La parejita se mostró muy contenta y unida, aunque no pudieron librarse de las incómodas preguntas de la urraca.

La cantante y su pareja, quien también es su manager, contaron que ya conviven juntos y se reparten las tareas del hogar. Asimismo, Estrellita aseguró que Kevin ya es el consentido de su familia, aunque reveló que al inicio de su relación, su mamá no lo pasaba.

“Obviamente las mamás siempre van a tener temores, yo no tengo a mi papá, falleció, entonces ella es la que más me cuida, la que más me está chequeando”, acotó, mientras Magaly Medina le preguntó por la razón específica de la desconfianza de su mamá.

“Lo que pasa es que creo que a veces juzgamos a las personas... más que todo porque es guapo, piensa que porque es guapo me iba hacer algo” , respondió dejando desconcertada a la urraca, quien interpretó sus palabras con la analogía: guapo = mujeriego.

Estrella Torres aseguró que ahora su mamá ya pasa a Kevin Salas, luego de un año de relación.

