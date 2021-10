QUÉ FUERTE. Estrella Torres y Tommy Portugal se reencontraron en tremendo juergón en Pucallpa, donde también estaban populares músicos como Toño Centella, Tony Rosado y Leonard León. Tal y como se ve en las imágenes, se saludaron cordialmente y fueron troleados por sus amigos.

Según se difundió en TikTok, la cantante llega a la reunión y saluda a Tommy, Leonard y Toño, entre otros amigos, al ritmo de la cumbia. También se atreve a bailar con su expareja, quien se mostró nervioso.

En ese momento, Tony Rosado se conmueve y les recuerda que estuvieron en una relación por siete años, la misma que terminaron hace unas semanas. Más adelante y fiel a su estilo, también le dice ‘ya no llores por ella, mándala a la...’.

Pero el polémico Tony Rosado no se guardó nada y se atrevió a hablar de la cercanía entre los exs. “Se baño con cerveza, es porque siente la pegada... Tommy te quiero y si es que no regresar con ella eres un imbécil”, dijo antes de dedicarle una canción.

En otro de los videos de se ve a Estrella Torres y Tommy Portugal compartiendo en una misma mesa.

ESTRELLA ILUSIONADA CON OTRO

Hace tan solo unos días, la exintegrante de “Puro Sentimiento” confesó ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y aseguró que Tommy Portugal ya es parte de su pasado. Asimismo dio a entender que le daría el sí a Kevin Salas, el modelo con quien fue ampayada semanas atrás.

La cantante reveló que el físicoculturista le presentó a algunos miembros de su familia. “Me gusta que me conquisten con muchos detalles, por ejemplo, como flores, cartas... Si está bien el muchacho, yendo por buen camino. Me ha presentado algunos integrantes de su familia, muy educada, muy buena”, dijo Estrellita.

Respecto a su relación con Tommy Portugal, Estrella Torres aclaró que ellos terminaron hace un buen tiempo; sin embargo, evitó dar más detalles.

“Es que no avisé públicamente, pero sí, obviamente sí hubo un término de relación. No quiero decir fecha porque eso lo sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada que estaba soltera”, comentó.

