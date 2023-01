La cantante Estrella Torres contó que ya inició los preparativos de su boda con Kevin Salas, que ambos están emocionados e ilusionados y en su matrimonio no habrá aguadito, pero sí caldo de gallina.

“Ye empezamos con los preparativos, empezamos con la fuerte que es buscar a la wedding planner y el local ya lo encontramos“, contó Estrella.

Van a tirar la casa por la ventana...

Vamos a tener la boda que nos merecemos. Ese día tenemos que pasarlo hermoso con nuestros seres queridos y amigos. Estamos muy emocionados, parece un sueño.

¿La boda será en Lima o en el norte?

Lo vamos a realizar en Lima.

Entonces, ya tienen la fecha

Será en setiembre, pero la fecha es una sorpresa. ya pronto lo sabrán. Así que estamos arrancando con todos los preparativos porque el tiempo pasa volando.

Me imagino que habrá alguna orquesta de cumbia en la fiesta.

Claro que sí, nosotros amamos la cumbia.

Será un tonazo hasta el otro día, con su respectivo aguadito como en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña.

En nuestra boda habrá caldo de gallina ja, ja, ja.

Estrella Torres vive feliz con su novio Kevin Salas: “Nos hemos complementado muy bonito”

La cantante Estrella Torres contó que su relación con Kevin Salasmarcha bien, pues se han complementando muy bonito en el último año y no existen los celos, ya que son muy hogareños y acostumbran a compartir sus salidas.

Estrella, ¿cómo va tu relación con Kevin?

Todo muy bien, aprendiendo cada día, no hay ninguna queja hasta ahorita, nada malo. No hay discusiones, no hay motivo, él es una persona que me tiene mucha paciencia porque soy un poco engreída.

¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Más de un año de relación y conviviendo más de medio año. Nos hemos complementado muy bonito, somos un equipo y vamos creciendo como relación, cada día más seguros del otro.

¿Ya comenzaron los preparativos para su boda?

Ahorita estamos full trabajo, cerrando eventos hasta para el próximo año, pero sin dejar de lado nuestro matrimonio porque es lo que queremos. Hay personas que nos están ayudando y estamos viendo el lugar para pasarla bonito con toda la familia.

¿Y eres celosa con Kevin?

No, nada, nosotros somos muy hogareños. Salimos juntos, nos damos nuestros espacios y él no es de ir a fiestas, no le gusta. Va a jugar ‘pichanga’ con mi familia y lo acompaño.

¿No te dice ‘voy solo’?

Jamás, a todos lados me dice ‘Amor, vamos’. Es bonito porque no siento incomodidad y tampoco me gustaría estar incomodando a alguien, es algo que él quiere conmigo y estoy feliz.