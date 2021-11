Eternals por fin llegó a la pantalla grande, proyectándose como la gran apuesta de Marvel que intenta distanciarse de las cintas de superhéroes tradicionales que ya todos conocemos y con el gran reto de introducir a personajes con los que quizá solo los fans más acérrimos están familiarizados. El elenco ambicioso es otro punto a analizar, además de que está dirigida por Chloé Zhao, la ganadora de Oscar. En resumidas cuentas, tenían la valla muy alta.

Debemos empezar sugiriendo a los espectadores que vayan a verla sin ningún tipo de prejuicio y que traten de disfrutarla teniendo en cuenta dos factores: que no es un película de superhéroes tradicional y que Marvel está apostando por realizar películas distintas, alejadas de su línea y estilo tradicional. No esperes que conecten a cintas como ‘Spiderman: no way home’ o ‘Doctor Strange 2′. Entendamos que la línea narrativa es distinta, al igual que la trama.

Tras esto, es necesario ser muy crítico con la cinta que actualmente ha sido calificada con 54% en Rotten Tomatoes. Considero que dicha cifra es muy exagerada. La cinta no es pésima ni retorcida como argumentan, pero si posee algunos episodios fuera de lugar y no me refiero a la escena de sexo o aquella relacionada a la pareja LGTBIQ.

Chloé Zhao, dirigiendo "Eternals". Foto: Marvel

DIFERENTE, PERO NO PÉSIMA

La cinta tarda en presentar a sus personajes, se hace lenta y densa por momentos para luego intercalar con aquellas escenas de acción que tanto disfrutamos en las contas de acción de Marvel. Sí, existen errores, pero estos tienen que ver con la forma, más no con el fondo. La experiencia tras la salir de la sala de cine fue de un ‘sabor distinto’, mas no de disgusto.

Muchos han comentado que Eternals es una versión Marvel de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y no están muy lejos de la realidad. La cinta puede parecer similar por la manera en la que está enfocada, pero no logra igualar la hazaña de Zack Snyder de conseguir conectar varias historias de distintos personajes en una sola película. También hay que tener en cuenta que, en el caso de Eternals, son 10 los personajes principales.

Angelina Jolie en el tráiler oficial de "Eternals". Foto: Marvel Studios.

LOS PERSONAJES DE ETERNALS

Kumail Nanjiani como Kingo, está listo para tener su propia película si así lo desean. Sin embargo, los personajes que recibieron menos atención en la película como Barry Keoghan, el ermitaño Druig, y Lauren Ridloff, la superveloz Makkari, fueron los que tuvieron mejor desarrollo y peso en la parte final de la cinta. Algo que no sucedió con Angelina Jolie y Salma Hayek, las caras más resaltantes de la película.

No podemos negar que estas actrices tienen un nombre ganado en la industria, pero para esta película no lograron despegarse de los ‘estereotipos’ de sus películas más famosas. No me hubiera molestado ver a otras actrices en estos papeles, pues la atención de los personajes se desvía por el ‘peso’ que tienen los nombres de estas actrices.

Para los fans de Marvel: deberíamos estar acostumbrados a las propuestas que nos viene haciendo la compañía. Desde Wandavision, la forma en la que vienen contando sus historias es casi impredecible y más aún con un venidero multiverso que deberá ser explorado con pinzas para no acabar con las esperanzas de los fervientes seguidores. Si muchas personas dicen que Eternals es un error, Marvel tiene todo el derecho de equivocarse.