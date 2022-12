UN MAR DE LÁGRIMAS. Como es de costumbre, Ethel Pozo no pudo evitar llorar en vivo luego de recibir una sorpresa por su cumpleaños. La actriz Natalia Salas, excompañera de trabajo, se hizo presente para dedicarle unas palabras y afirmar que la considera una amiga.

“Alguien que me escribía, que me llamaba, que me mandaba audios larguísimos, cada semana, era Ethel. Cuando me dijeron que venga para celebrar contigo era imposible que diga que no. Te quiero mucho, yo no tengo muchas amigas en el medio, estoy orgullosa de decir que tu eres una de ellas”, expresó.

La hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto durante las palabras de su amiga y afirmó que está orgullosa de haberla conocido.

“Esta mujer es impresionantemente fuerte, cuando fui a verla al teatro, es increíble, eres una grande. Estoy muy orgullosa que la TV me haya dado amigas como tú”, dijo.

Natalia Salas volvió a 'América hoy'

¿Qué sorpresa le dio Julián Alexander a Ethel Pozo por su cumpleaños?

Además de Natalia Salas, Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo también se hizo presente en el cumpleaños de su pareja, pero no físicamente.

Janet Barboza fue la encargada de entregarle las rosas que le mandó el productor a la hija de Gisela Valcárcel.

