YA APRENDIÓ LA LECCIÓN. Ethel Pozo apareció EN VIVO en ‘América Hoy’ tras asistir al concierto de Bad Bunny y haber sido estafada con entradas clonadas. La conductora de televisión reconoció su error de no haber comprado vía Teleticket y explicó cómo pasaron los hechos en el primer show de ‘Benito’.

Según la hija de Gisela Valcárcel, compró los boletos en el mes de marzo (aproximadamente), pero a través de la reventa porque no pudo conseguir mediante la página de Teleticket debido al rápido sold out.

“ Cometí el error de no comprar en Teleticket y comprar a un promotor y eso es lo que ha pasado con miles . No fue un canal regular, en mi desesperación de no perderme el concierto y que mis hijas tampoco se lo pierdan pagué mucha plata por las entradas”, dijo.

“Si hubiese sido yo, me iba a mi casa y ya, pero estaban las niñas, era un grupo con todo el colegio. Un grupo de 40 personas (...) Pagamos un montón de dinero por esas entadas, era importante que mis hijas vean a su ídolo . El concierto estaba lleno de niños”, agregó.

ETHEL POZO Y SU ESPOSO GOZARON CON BAD BUNNY

Tras varias horas de espera en los exteriores del Estadio Nacional, Ethel Pozo y Julián Alexander pudieron ingresar al recinto deportivo y disfrutar del concierto de Bad Bunny. La hija de Gisela Valcárcel había revelado en sus redes sociales que había sido estafada con entradas clonadas.¿Pero qué pasó? Ethel se mostró emocionada por asistir al concierto del reguetonero, sin embargo, minutos después anunciaba que había sido estafada.

“ Pasó lo que temía, todas las entradas han sido clonadas. Estamos en un problema porque no nos dejan pasar . Está el pago. Lo peor de todo es que las entradas son carísimas. Como cualquier persona, las compramos súper ilusionados por nuestros hijos. Nadie nos da razón, lamentable”, dijo en el video.

La conductora de ‘América Hoy’ se encontró con Brunella Horna, a quien grabó en pleno show del ‘conejo malo’. Tras el susto que vivió, Ethel no escatimó en mostrar que sí disfrutó el concierto también al lado de sus hijas.