Distanciadas. Ethel Pozo brindó una entrevista al diario El Popular, en donde habló acerca de Préndete, el programa que conduce Melissa Paredes junto a Karla Tarazona y Metiche.

Durante la conversación, la periodista del citado medio le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si había tenido oportunidad para ver el programa de su excompañera de trabajo.

“¿Ethel, has tenido oportunidad de ver a Melissa frente a cámaras?” le preguntó la comunicadora a la conductora de ‘América hoy’.

Ethel respondió que la última vez que la vio fue cuando se reunieron en El gran show, programa que conduce su madre.

“La vi en El gran show, cuando fuimos con el equipo el año pasado, creo que fue en octubre o noviembre”.

“No, en el programa de Panamericana (Préndete)” le corrigió la periodista, a lo que Ethel contestó: “ Ah no, no he pedido y ahora no tengo ni televisores porque los robaron todos, ni siquiera puedo ver América”.

Por último, precisó que no se daría tiempo para ver el magazine: “No, no lo vería”.

Ethel Pozo y Melissa Paredes tuvieron emotivo reencuentro en "El Gran Show". (Foto: GV Producciones)

