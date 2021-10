Ethel Pozo rompió su silencio tras las polémicas declaraciones de Melissa Paredes, quien dio detalles del fin de su relación con Rodrigo Cuba en el programa América hoy. Durante su intervención, la hija de Gisela Valcárcel se mostró muy afectada y no paró de llorar mientras escuchaba a quien consideraba su amiga.

El día jueves, Melissa Paredes se presentó en el programa América hoy que conducía, para indicar que se sorprendió con el comunicado de Rodrigo Cuba que la dejaba como una mentirosa.

En ese mismo momento, Ethel Pozo indicó que estaba sorprendida porque se consideraba amiga de Melissa PAredesa y no sabía que estaba separada. Al respecto, la aún esposa de Rodrigo Cuba dijo que solo lo sabían ‘sus mejores amigas’.

Ethel Pozo afectada por Melissa Paredes (Video: Al sexto día)

ETHEL POZO ROMPE SU SILENCIO

En breves declaraciones al programa ‘Al sexto día′, Ethel Pozo revela que la pasó muy mal y tuvo que medicarse porque le afectó la situación de Melissa Paredes.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, dice Ethel Pozo en el avance del programa ‘Al sexto día’, que se emitirá este sábado