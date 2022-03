La conductora Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por su solidaridad al no darle tribuna a su padre Jorge Pozo, quien buscó en febrero a la ‘Urraca’ para contar su historia con Gisela Valcárcel. Además, fue clara y precisa al afirmar que todo el Perú sabe que su madre fue ‘papá y mamá’ para ella, tras la aparición que hizo su progenitor, quien busca una ayuda económica.

¿Cómo has tomado la aparición de tu padre en los medios, afirmando que tiene la conciencia tranquila y busca una ayuda económica?

No lo he visto ni tengo idea lo que haya dicho, pero mi familia, mi entorno, todo el Perú sabe que yo tengo una mujer que me crío, que fue papá y mamá, una historia como la de millones de madres solteras; entonces, no tengo que escuchar a otras personas. Mi mamá me tuvo a los 17 años, no tenía ni para alimentarme, y como lo hemos contado, una vez Augusto Polo Campos la vio triste y le regaló una caja de leche porque no tenía que comer... más comentarios no haré.

Magaly Medina contó que respeta a tu mamá por haberse fajado como madre soltera y decidió no darle tribuna a tu padre, ¿qué opinas sobre eso?

Me lo comentó mi productor y se lo agradezco. Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, un magazine pero somos seres humanos y la gente tiene memoria. Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha.

¿Le guardas rencor?

No, para nada. Gracias a Dios tengo la bendición de tener una familia unida, a mi ‘mamá-papá’, mis niñas, un compañero, trabajo, salud y me levanto todos los días para ganarme el pan.

DEBUTA CON PROGRAMA

Por otro lado, Ethel Pozo contó que este domingo a las siete de la noche debuta con el programa ‘En esta cocina... mando yo’, junto a Yaco Eskenazi, por América Televisión.

“Estamos contentos de llevar entretenimiento y diversión al público con este espacio. Tendremos dos parejas que son Angie Arizaga con Jota y Deyvis Orosco con Cassandra, quienes deberán cocinar un plato internacional siguiendo las indicaciones de un chef y va a estar muy divertido”, añadió.