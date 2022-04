Al igual que su compañera Janet Barboza, la conductora Ethel Pozo mostró su rechazo al elevado precio que tienen algunos alimentos y también al alza del combustible, lo que ha generado en las últimas horas un fuerte paro de transportistas que ha terminado en el descontrol.

Durante el programa en vivo de ‘América Hoy’, Ethel Pozo reveló que la producción ha tenido que cambiar el menú que este lunes iban a presentar, puesto que el pollo está muy caro y no pueden enseñarlo en recetas porque nadie lo comprará.

“El pueblo quiere hechos, ya no es factible seguir con el alza de todos los alimentos de la canasta básica. El día de hoy teníamos programado un menú, pero ha sido una edición especial porque cuando hay que reír, reímos, pero cuando hay este tipo de noticias no podemos ser ajenos”, dijo.

En ese sentido, resaltó que para el platillo que prepararán en el programa será croquetas de arverjas con mollejitas guisadas. “Económica y nutritiva”, dijo.

“ Estamos viendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país , no solo la gasolina, sino los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto. Incluso nosotros, en una programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable, ¿carne? ¿Quién la va a comprar?”, arremetió.

