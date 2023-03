Ethel Pozo sigue dando de qué hablar tras confirmar que se sumó a la segunda temporada de “Maricucha”, donde compartirá roles con Christian Domínguez. La conductora de televisión dará vida a ‘Afrodita’ una mujer de Cajamarca que aparecerá este miércoles 1 de marzo en la miniserie producida por Michelle Alexander.

La hija de Gisela Valcárcel prefiere no enfocarse en las críticas que ha recibido en redes sociales y defiende su participación en la serie de televisión, pues asegura que se preparó todo el verano para este papel.

“Todo el mundo sabe que he hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento” , reveló la conductora de “América Hoy”.

Ethel Pozo habla de sus besos con Christian Domínguez

Ethel Pozo dijo sentirse feliz porque este 2023 se propuso incursionar en la actuación y de pronto se le presentó la oportunidad de sumarse al elenco de “Maricucha 2″.

“ Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo ejercido, nunca he estado en una novela ”, contó.

De otro lado, la figura de América Televisión reconoció que nunca imaginó que su incursión en una serie de televisión sería al lado de su compañero de conducción, Christian Domínguez. “Que me iba a imaginar yo, si con Christian recién nos hemos hecho amigos porque antes era su detractora. ¿Mira, cómo es la vida?. Ahora somos grandes amigos, es una excelente persona. Me alegré muchísimo cuando regresó con Maricucha porque volvía a las pantallas, algo que tanto le gusta”, indicó.

