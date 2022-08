EN TODAS. Ethel Pozo fue aplaudida por sus compañeros de ‘América Hoy’ luego que apareciera un adelanto de la escena donde aparece en la telenovela ‘Luz de Luna’, de Michelle Alexander. La hija de Gisela Valcárcel debutó en las pantallas como una enfadada reportera.

Ante posibles celos de Julián Alexander por escenas románticas y con apasionados besos, Ethel Pozo atinó a reírse y a dejar en claro que la actuación es su pasión y nadie la detendrá, ni siquiera su pareja.

“Tienen que ver la novela, la está rompiendo. Es una novela que me encantó por la trama y por las canciones. Tienen que verlo... Nada de celoso, yo actúo porque es mi pasión, desde los 18 años estudio actuación ”, remarcó.

Asimismo, pidió al público televidente que no se pierdan su actuación en la telenovela de su ahora cuñada Michelle Alexander, pues es la hermana de su prometido.

“Claro, yo aceptaría (ser la pareja de El León de la cumbia), es una pequeña participación, no nos adelantemos. Por supuesto, Julián, no hay ningún hombre que nos pare en lo que a nosotras nos apasione, a mí me encanta actuar ”, puntualizó.

Peluchín ‘chanca’ a Ethel Pozo

En el 2021, Rodrigo González afirmó que Gisela Valcárcel habría pedido a Michelle Alexander que le dé un papel a su hija Ethel Pozo, esto no fue confirmado. “Le dijo a Michelle Alexander lo de aceptar a Melissa en la conducción, con la condición, que la próxima serie o novela, le dé un papel a Ethel Pozo”, dijo.

Ante las imágenes de Ethel en un local de grabación, Peluchín afirmó que eso ya estaba cantado. “Vieron los pactos debajo de la mesa, cómo trascienden, como llegan y cómo son confirmados con el tiempo”, agregó.