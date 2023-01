En la edición de este martes 31 de enero, Gigi Mitre y Rodrigo González presentaron imágenes inéditas del robo que se registró días atrás en la casa de la conductora de televisión Ethel Pozo.

En las imágenes se ve a una camioneta negra rondando dentro del condominio donde vive la compañera de Janet Barboza. Además, se ve que los delincuentes rompieron totalmente la chapa de la puerta de ingreso.

También difundieron el video de las cámaras de seguridad en la que se ve a uno de los ladrones acercándose hasta la vivienda.

Ethel Pozo: aparecen imágenes inéditas del robo en casa de conductora de “América Hoy”

“¿Cómo pasó ese auto dentro de un condominio?”, se cuestionaron los conductores de televisión al ver las imágenes.

Finalmente, los conductores de “Amor y Fuego” desearon que las imágenes sean útiles para que la Policía encuentren a los responsables del robo.

“Ojalá que den con los sinvergüenzas. Qué rabia. pobre la situación de Ethel, ella quería que se recupere sus cosas, pero yo lo dudo”, exclamó Gigi Mitre.

Ethel Pozo admite que no ve el programa Melissa Paredes: “No, no lo vería "

Distanciadas. Ethel Pozo brindó una entrevista al diario El Popular, en donde habló acerca de Préndete, el programa que conduce Melissa Paredes junto a Karla Tarazona y Metiche.

Durante la conversación, la periodista del citado medio le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si había tenido oportunidad para ver el programa de su excompañera de trabajo.

“¿Ethel, has tenido oportunidad de ver a Melissa frente a cámaras?” le preguntó la comunicadora a la conductora de ‘América hoy’. Ethel respondió que la última vez que la vio fue cuando se reunieron en El gran show, programa que conduce su madre.

“La vi en El gran show, cuando fuimos con el equipo el año pasado, creo que fue en octubre o noviembre”. “No, en el programa de Panamericana (Préndete)” le corrigió la periodista, a lo que Ethel contestó: “Ah no, no he pedido y ahora no tengo ni televisores porque los robaron todos, ni siquiera puedo ver América”.

Por último, precisó que no se daría tiempo para ver el magazine: “No, no lo vería”.