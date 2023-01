Ethel Pozo se animó a opinar respecto a la polémica en la que se vio envuelto el futbolista Renato Tapia luego que fuera denunciado por no reconocer a su hijo de seis años, que fue concebido fuera del matrimonio.

LEE TAMBIÉN: Johanna San Miguel desmiente estar involucrada en choque de auto

La conductora de “América Hoy” dijo sentirse decepcionada del futbolista del club Celta de Vigo, a quien calificó como un ‘ídolo de barro’. Además, dijo que espera que con el tiempo pueda remediar el daño que le ha ocasionado a su pequeño.

“A mí me da mucha pena por el niño. Así como me conmueven los buenos padres, deploro este tipo de acciones, sobre todo por lo que afecta a los hijos, crecer y saber el origen, que no quisieron reconocerte. Me da pena la esposa, como dijo Janet (Barboza) son ídolos de barro. Es lamentable, espero que resarza todo el tiempo que le ha quitado a su hijo, porque no solo es el dinero, es el tiempo. Yo siempre digo, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta”, puntualizo para Infobae.

En otro momento, la compañera de Janet Barboza reconoció que le es fácil identificarse con el tema, pues ella también tuvo que crecer sin la presencia de su padre.

“ Yo he crecido solo con el 50% por ciento, que es el lado de la mamá. El otro 50% corresponde al papá, esté o no esté, no hay forma de que nosotras como madres podamos hacer ese porcentaje (el 100%). Es un gran vacío, y por supuesto que afecta. Luego hay que seguir terapia, bueno, es lo que a uno le tocó en la vida. Es por eso que es lamentable que formen un hogar bonito, y que, por otro lado, le nieguen el cariño, amor y derechos a un hijo”, añadió.

Ethel Pozo: “Melissa Paredes no es mi amiga y nunca estuvo en mente su regreso a ‘América hoy’”

La conductora Ethel Pozo se mostró muy emocionada porque este lunes, a las 9 y 30 de la mañana, regresa ‘América Hoy’ por la señal de América Televisión y reveló que Melissa Paredes dejó de ser su amiga desde setiembre del 2021 y nunca estuvo en mente de que regresara al espacio que conduce al lado de Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila.

“No, nunca, ni el año pasado ni este. Creo que es de conocimiento público que algo se rompió y para funcionar como equipo tenemos que llevarnos bien, no podríamos alegrar a las personas si nosotros estamos incómodos. Entonces, no, nunca hubo eso. Son tres programas distintos de GV y cada uno tiene su productor, su equipo, conductores, creo que en este caso se respetó mucho, hablo por mí, de cómo yo me sentía, no hubiera sido una buena idea, por lo menos nunca lo escuché”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR