TENSO MOMENTO. Janet Barboza se incomodó EN VIVO con Ethel Pozo por supuestamente no apoyarla frente a Nicole Akari y no asegurar que ella no cortó el programa días atrás. La popular ‘rulitos’ se mostró molesta, pero la hija de Gisela Valcárcel no lo permitió y arremetió.

“Acá está el equipo porque mis compañeras, Brunella seguramente sí va a decir lo que realmente hago ”, inició diciendo Janet Barboza. Esto ocasionó que Ethel quedará en shock y la ‘aterrizara’.

“No, yo también digo lo que realmente hace señora, el que usted quiera decir otra cosa y yo no esté de acuerdo, no quiere decir que no diga lo que hace. Lo que usted quiere que corrobore, está diciendo que solo Brunella va a corroborar cuando estoy aquí presente, estoy aquí de cuerpo presente o ¿dónde estoy? ”, acotó.

Ante esto, la popular ‘rulitos’ quedó sorprendida y solo atinó a reírse. “¿Ethel en serio? Es que tienes otros recuerdos ”, manifestó.

Janet Barboza pelea con Nicola Akari

Janet Barboza nuevamente discutió con la especialista en belleza, Nicole Akari, por decir que ella no saluda a la producción de ‘América Hoy’ cuando llega al set. La conductora la encaró, sin embargo, la invitada al magazine no se rectificó en lo dicho.

“A mí me han dicho mil cosas en este medio, siempre y cuando de mi trabajo yo lo voy a aceptar, me han dicho de chusca para arriba y esa es tu apreciación y las mías las tengo ahí y me las guardo. Lo que no acepto es la difamación, es la mentira , tú has dicho que cuando yo entro a este programa lo hago sin saludar a los camarógrafos . Aquí saben que tengo cuatro demandas por difamación porque la honra es lo única que nos llevamos a la tumba, por eso cuando se miente Nicole no está bien”, dijo Janet Barboza.

“ Tú no me vas a dar clases de educación, tú menos que nadie, no es tu palabra contra la mía , aquí está el equipo porque Brunella sí va a decir lo que realmente hago”, agregó.