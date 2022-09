Los conductores de América Hoy comentaron este jueves la despedida de soltera que le organizaron a Ethel Pozo el pasado miércoles. Brunella Horna reveló que fue ella la encargada de organizarle la sorpresa a la hija de Gisela Valcárcel en un exclusivo restaurante de San Isidro.

Janet Barboza, fiel a su estilo, le reclamó a la novia de Richard Acuña por no haberles comentado que el lugar donde harían el evento era caro. “Yo dije el nombre del restaurante, yo no sabía que ustedes no conocían. Me hubieran dicho ‘queremos gastar menos’”, se defendió la rubia.

Asimismo, llamó malagradecidos a sus compañeros porque fue ella quien tomó la iniciativa de realizarle la sorpresa de Ethel. “Ninguno dio el primer paso”, les acotó indignada. Por su parte, la ‘rulitos’ reconoció que todo estuvo bien producido, aunque se quejó por los gastos.

Adolfo Aguilar, que estaba en el set de América Hoy, se preguntó si alguien llamó a Brunella para preguntarle cuánto había gastado y qué monto tenían que depositarle. “Papá Armando, no me hagas hacerte roche... papá Armando me escribió y me dijo ‘Brune, cuánto es’. Yo le mandé el monto pero me dejó en visto” , dijo la rubia.

“Están diciendo que he sido mala organizadora cuando tienen que agradecerme” , les reclamó la novia de Richard Acuña a sus compañeros de programa.

Brunella Horna revela que organizo despedida de soltera de Ethel Pozo

