Ethel Pozo se conmueve al ver situación que viven pobladores de Comas y ofrece llevar desayuno y almuerzo

En la emisión de este martes 14 de marzo de “América Hoy”, Ethel Pozo no pudo evitar conmoverse al ver la complicada situación que viven más de 200 familias del asentamiento humado “Brisas”, ubicado en el distrito de Comas, quienes se han visto bastante afectados por la crecida del río Chillón.

En medio del enlace en vivo, el reportero mostró que una familia −conformada por una adulta mayor, cuatro niños y una mujer− estaban en peligro latente ya que su vivienda, ubicada a la orilla del río, estaba por desprenderse.

“Sí, acá hemos pasado la noche” , declaró la mujer a cargo del hogar ante las cámaras de “América Hoy”.

Ethel Pozo se compromete a llevar desayuno y almuerzo a damnificados en Comas

Al ser consultada sobre los motivos por los que decidió no ir al albergue puesto por la Municipalidad de Comas, ella explicó que no quería dejar sus cosas y porque los médicos le han recomendado no movilizar a su madre, quien está delicada de salud.

“Sí, pero quién la va a ver a ella (en el albergue), yo soy quien la cuido. Yo no puedo moverla, ella debe tener medicamentos. Ella está mal de salud”, resaltó la mujer.

Ethel Pozo se conmovió ante la situación de esa familia y se comprometió a llevar desayuno y almuerzo para los pobladores afectados. “Lo que estamos presentando al aire, es increíble, es tristísimo. Queremos hacer una colecta y llevar desayuno y almuerzo. Oswaldo puedes empadronarlos. Necesitamos la lista para poder ayudar a estos niños” , puntualizó la hija de Gisela Valcárcel.

El reportero decidió mostrar la parte de atrás de la vivienda, en donde se pudo apreciar que un mueble estaba por desprenderse al río. “Vamos a pasar para que vean, miren el niño ahí y el río aquí. Realmente esto es peligroso, las cosas ahí en el aire, a punto de caerse, es increíble lo que estamos viendo”, comentó el hombre de prensa.