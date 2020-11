La conductora de televisión, Ethel Pozo no tuvo reparos en confesar que ha sufrido mucho por amor en el programa ‘Estás en todas’ donde junto al conductor ‘Choca’ Mandros revelaron haber llorado mucho por sus exparejas.

La conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ aconsejó al público dedicarse a trabajar y enfocarse en ello para poder superar una ruptura sentimental.

“Yo he llorado mucho, mucho por amor pero desde mi primer enamorado. Amo con corazón, alma y vida. Por eso en mi vida he tenido tres parejas. Yo no es que juegue, no es que me gusta alguien no. Cuando yo me enamoro de alguien soy bien seria, pero si he sufrido y he llorado lo que nadie llora”, reveló Ethel Pozo.

“Como consejo les doy a las mujeres y hombres que es muy bueno, cuando pasa una ruptura emocional, enfocarse en el trabajo o en algo que te apasione, en mi caso me enfoqué totalmente”, señaló minutos antes.

También recordó su relación con el actor Franco Cabrera con quien estuvo cuatro largos años. “Soy muy seria en mis relaciones”, puntualizó.

Además, contó que no es celosa, pero en algún momento permitió que sus exparejas lo sean. “No soy celosa. He permitido en algún momento (que sean celosos con ella) pero mal, pero ahora sé que no debo permitirlo”, señaló.

Ethel Pozo está feliz porque acaba de lanzar su primer libro ‘Nace una madre, ¿Nace la culpa?’ que ya está a la venta. También aseguró tener las puertas abiertas para encontrar el amor incluso para volver a tener un hijo.