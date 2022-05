En pleno programa EN VIVO, Ethel Pozo anunció que terminó la amistad que tenía con Rodrigo Cuba luego que emitiera su opinión y apoyara a Melissa Paredes por la tenencia de su pequeña hija. La conductora se vio afectada por no hablar con ella.

“Hay dos verdades, soy bien sincera frente a cámaras y cuando termina este programa sigo siendo la misma persona. Yo he conocido a Rodrigo y a Melissa como una pareja sólida, Rodrigo tú sabes muy bien todo lo que me contaste de tu papá y no he podido mostrarlo ”, dijo.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que hasta el último viernes 20 de mayo ella y su novio conversaban con Rodrigo Cuba sobre su matrimonio. Ethel cuestionó que el futbolista le quitara la palabra.

“Rodrigo Cuba ha sido amigo cercano hasta el viernes que emití una opinión acerca de los días en que considero que una madre y un padre debe ser por igual. Ese viernes dejó de escribirle a mi novio y el día de ayer le escribió a Janet, ya no quiere hablar conmigo , al parecer todo lo que opinabas de mí se fue”, confesó.

Ethel Pozo dice que Rodrigo Cuba le dejo de hablar

JANET BARBOZA REVELA QUE HABLÓ CON JORGE CUBA

FUERTE CONFESIÓN. Janet Barboza confesó que el padre de Rodrigo Cuba se contactó con ella para agradecerlo por ser una persona objetiva y apoyar a su hijo. Según dijo, la conductora respondió sutilmente a Jorge Cuba.

“No tenía por qué agradecerme nada porque mi premisa toda la vida ha sido hablar con la verdad, guste o no guste” , acotó.