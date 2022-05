Cada vez más personajes de la farándula local se suman a la lista de mujeres que se colocaron el famoso ‘rejuvchip’. Ethel Pozo confirmó que también se someterá a este tratamiento al igual que Janet Barboza y Magaly Medina.

“La semana pasada en “América Hoy” estábamos hablando del ‘rejuvchip’ y de lo bueno que es para algunas mujeres, por sus propiedades para la piel, para el ánimo, para muchas cosas, y me animé a ponérmelo”, comentó la hija de Gisela Valcárcel a través de sus historias de Instagram.

A raíz de esta decisión, la conductora del magazine de América TV explicó que, al someterse a los exámenes para este procedimiento, cayó en cuenta que nunca se había realizado una mamografía.

“Hablé con mi ginecólogo y lo primero que me dice es muéstrame tus últimas mamografías. Yo dije: ¿cómo que la última si nunca me he hecho una?”, sostuvo antes de hacer un mea culpa.

Ethel Pozo finalmente destacó la importancia de realizarse este tipo de exámenes por lo que exhortó a todas las mujeres a realizarse las mamografías y otras pruebas para detectar el cáncer a tiempo.

¿Qué otros personajes tienen el rejuvchip?

Recordemos que otras figuras como Mayra Goñi, Mariella Zanetti, Alejandra Baigorria y Fiorella Rodríguez tomaron la decisión de recurrir al implante de la juventud, una cápsula compuesta por testosterona.

Ethel Pozo aconseja a mujeres en redes sociales

Melissa Paredes: las 5 frases más resaltantes que dejó su entrevista con Ethel Pozo en “América Hoy”

Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” no pudo evitar quebrarse al asegurar que ella no es la víctima en esta polémica que vive con su exesposo.

