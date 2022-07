El conflicto legal que tiene Melissa Paredes con su exesposo Rodrigo Cuba continúa causando revuelo, sin embargo, el programa ‘América Hoy’ decidió guardar silencio sobre este tema por el bienestar de su pequeña hija. Ethel Pozo fue quien dio lectura al comunicado del magazine, sin dejar de emitir una postura sobre el caso.

“ Hasta que las autoridades no resuelvan qué va a pasar con este problema terrible, no vamos a volver a tocar el tema por el bien de la bebé , por la salud mental de ambas familias. Desde aquí esperamos que alguno de ellos levante la bandera de la paz y que el otro lo reciba, y que por favor piensen en la bebé y que piensen que le están haciendo un daño muy grave“, dijo.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que es testigo del amor que la modelo y el futbolista le tienen a su pequeña, pese a las acusaciones que afectan a la menor.

“Conozco a ambos padres desde el año pasado y he podido ver el amor inmenso que ambos le tienen, no hubieran querido que llegue a estos extremos . Este programa no se prestará a hablar más habladurías... Hay que cuidar la salud mental de la bebé”, agregó.

JANET BARBOZA PIDIÓ NO ACUSAR A NADIE

En medio de las acusaciones a Rodrigo Cuba por supuestamente dañar a su propia hija, la conductora Janet Barboza pidió que eviten sentenciar a la persona sin que las autoridades correspondientes lo determinen.

“Además, considero que es demasiado poco respeto, demasiado apresurado, levantar dedos acusadores y decir ‘puede haber sido fulano o mengano’, o empezar a crear algún tipo de especulación que nos lleve a un resultado, nosotros no somos los expertos como psicólogos. Vamos a esperar que las autoridades se pronuncien por el bien de la niña”, puntualizó.