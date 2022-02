QUÉ FUERTE. El ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra ha dividido la opinión de muchos personajes de la farándula como el de Ethel Pozo. La conductora de ‘América Hoy’ mostró su desacuerdo con la producción del reality por dejarlo participar como competidor.

Si bien Janet Barboza y Brunella Horna comentaban la ‘popularidad’ del ‘gatito activador’, la hija de Gisela Valcárcel se mostraba en silencio. Fue el polémico Giselo quien le consultó qué le parecía este “nuevo jale”.

Ethel Pozo no tuvo reparos en decir que Anthony Aranda no ha ganado a nadie para estar como chico reality, pues solo tiene una relación amorosa con Melissa Paredes.

“No estoy de acuerdo, por supuesto. No sé qué premio le han dado a este señor, no hay ningún premio la verdad. Preferiría no hablar de él”, arremetió.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues Ethel se refirió a la mirada que tenía Natalie Vértiz cuando presentó a Anthony Aranda. Ella lucía seria y sin ninguna expresión en el rostro.

“Nos representa (la cara de Natalie Vértiz)” , agregó Ethel Pozo.

ANTHONY: “MELISSA ES MI MANAGER”

El programa conducido por Janet Barboza y Ethel Pozo intentó sacarle declaraciones al bailarín Anthony Aranda tras su ingreso a Esto es Guerra, sin embargo, no imaginaron que iba a hacer tremenda confesión.

“¿Melissa ha negociado para que estés aquí en Esto es Guerra?”, le preguntó el reportero y esto contestó.

“No, eso es mentira. Yo negocié personalmente, pero Melissa es mi representante, lo tengo que decir, es mi manager. Esta vez negocié yo. Bueno fuese (que negociamos por los dos)”, señaló.