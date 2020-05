Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Y un día decidió incursionar en la pantalla chica. Desde allí, varios cibernautas la esperan ‘agazapados’, cual ‘francotiradores’, esperando un error para ‘disparar a matar’. Ethel Pozo es la hija de Gisela Valcárcel y también es conductora de televisión. Esta conversación se dio antes de la partida de su tía Martha, de quien se animó a hablar en la entrevista.

Todos aseguran que estás donde estás por ser la hija de ‘Gise’.

Soy bachiller de la Universidad de Lima y tengo un posgrado en el extranjero de Comunicación Corporativa.

¿Buena alumna?

Tercio superior.

Tu pregunta a Gunter Rave, si tenía miedo, ¿la volverías a formular?

Hay una buena amistad, hablamos interdiario. Todos nos preocupamos por los que están expuestos en las calles.

¿Se llevan bien?

Me encanta cómo transmite las noticias, con sentimiento.

¿A qué edad empezaste a trabajar?

Desde los 12 años. Yo he sido practicante, asistente de producción.

También has actuado en papeles pequeños.

He estudiado actuación y me he presentado a varios castings, y no me han aceptado.

¿En serio?

Michelle Alexander me dijo que no era la indicada para el papel.

Ella es súper amiga de tu mamá.

Por eso, siempre digo, debemos demostrar que estamos capacitados para realizar algo.

¿Te desanimaste?

No, hay que seguir insistiendo. Sueño que un día me den un papel protagónico.

Pero sí vas a actuar.

En ‘No me digas solterona 2’, que se estrenaba el 2 abril, pero hay que esperar.

Diriges un programa de cocina. ¿La conoces con el cucharón y la olla?

He aprendido, porque no sabía hacer nada y ahora los domingos preparo almuerzo para toda mi familia.

Un par de secretitos para que todo salga delicioso...

No estar destapando a cada rato la olla del arroz.

¿Una más?

A toda receta un diente de ajo, le echo siempre uno más.

¿Y dejas la cocina impecable?

No. Después de degustar todo, me siento a realizar una sobremesa de casi 5 horas.

¿Quién te enseñó a preparar tantos potajes?

Mi tía Martha.

¿Tiene mejor sazón que tu mamá?

Sí.

Entonces qué se puede decir...

Mi tía cocina mejor que mi mamá.

¿Te preocupan las redes?

Yo solo las uso para transmitir fe y mensajes llenos de positivismo.

¿Callejera?

No mucho, pero desde chiquita acompaño a mi madre en la ayuda social. Conozco todas las cárceles del Perú. He entrado y conversado con los detenidos, muchos de alta peligrosidad.

¿Dónde más has estado?

He ingresado a un fumadero para ayudar a gente perdida en las drogas.

¿Qué es lo positivo que le sacaste a esta ‘cuarentena’?

La calidad de tiempo con mis hijas y me apena ver a mis familiares por videollamada.

Gracias y creemos que esto tiene que pasar.,,

Los tiempos de Dios son perfectos y ya nos daremos un abrazo con la seguridad de que estamos sanos.