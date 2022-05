Ethel Pozo defendió su entrevista con Melissa Paredes y le envió una indirecta a Magaly Medina por la exclusiva que tuvo con Rodrigo Cuba. La conductora de ‘América Hoy’ señaló que llegó vestida de rojo para curarse de la envidia por la primicia a la modelo.

“ He venido de rojo por la envidia, no todo el mundo trabaja en este medio, todo el mundo quería entrevistar a Melissa , hemos peleado la primicia que muchos deseaban. Vengo de rojo por si me envidian”, dijo iniciando su magazine matutino.

En esa línea, Ethel Pozo resaltó tener una carrera profesional en comunicaciones y que no es una improvisada en el rubro. Además, admitió que su conversación se da fuera del vínculo de una amistad.

“ Aquí no hay amistad, aquí si alguien piensa que soy más amiga de Melissa, creo que la gente sabe que en diciembre me distancié de ella por no estar de acuerdo por las decisiones que tomó en su vida personal, sigo no estando de acuerdo. Esto no tiene nada que ver con Rodrigo Cuba, él también es amigo de mi novio Julián, así que es nuestro”, puntualizó.

“Antes de ser amiga y mamá decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por la universidad cinco años, hice un posgrado y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa Paredes ”, remarcó.

Ethel Pozo defiende su entrevista a Melissa Paredes

ETHEL POZO NIEGA AMISTAD A MELISSA

De esta manera, Ethel Pozo terminó por confirmar que ya no tiene un vínculo de amistad con Melissa Paredes debido a que inició su relación con Anthony Aranda.

“ Amiga me parece que es gente con la que frecuentas, gente que hablas todos los días , gente que sabe qué pasa con tu vida, yo no volví a hablar con ella desde diciembre del año pasado”, sentenció.