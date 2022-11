¡FUERTES DECLARACIONES! En América Hoy, Ethel Pozo advirtió que si Janet Barboza lo mejor sería dejarla en el piso, ya que podría lesionarse más, por lo que no la movería y esperaría que le den atención, esto luego de comentar sobre la lesión de Jota Benz.

“Así que la señora Janet se cae la dejamos ahí nomas porque si se le mueve la rodilla y algo le pasa, y la tienen que operar, la puedo malograr”, expresó.

Ante ello, la popular ‘rulitos’ quedó impactada y pidió que le manden un memorándum a la hija de Gisela Valcárcel por mala compañera. “Voy a pedir que le manden un memo a Ethel, cómo vas a decir que si me caigo me vas a dejar ahí, no tienes disculpas (...) Me van a dejar tirada en el piso”, agregó.

Ethel Pozo le increpa a Janet por botar a Nicole Akari del programa

Durante el inicio del programa, Ethel Pozo y Brunella Horna le llamaron la atención a Janet Barboza por sacar del aire a Nicole Akari.

“ Señora, se ha portado un poco mal, hay que decirlo. Respóndanos por favor porque ayer a Nicole Akari la trató mal , ahora Edson Dávila está sacando cara. Yo también le dije ayer, tanto dijo que tenía correa, que la gente es libre de expresar su opinión”, acotó.

