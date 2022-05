Janet Barboza quedó a un lado y Ethel Pozo fue la encargada de entrevistar nuevamente a Melissa Paredes para el programa ‘América Hoy’. Luego que la modelo anunciara sus deseos por variar la tenencia de su hija con Rodrigo Cuba, rompió su silencio en medio del llanto para contestar todas las interrogantes, hasta del ‘Activador’ Anthony Aranda.

La hija de Gisela Valcárcel llegó al nuevo departamento de la modelo tras su separación del futbolista para conversar con ella luego que Magaly Medina hiciera lo mismo con Rodrigo Cuba.

En el avance emitido por el magazine matutino se escucha a Melissa Paredes desmentir al padre de su hija respecto a que él le pagaba todas las cuentas. La también actriz aseguró que ella siempre ha trabajado.

Avance de entrevista a Melissa Paredes

En otro momento, Melissa se queda sorprendida por las preguntas y afirmaciones de Ethel Pozo respecto a las críticas que le llovió por su romance con el bailarín Anthony Aranda.

“La gente lo que siente es que quizás eres más mujer que mamá” , le dice la hija de Gisela Valcárcel, mientras la modelo la contempla y sonríe nerviosamente para luego ponerse seria.

ETHEL LE RECUERDA QUE NO ES SU AMIGA

Además, Melissa Paredes no se esperó que Ethel Pozo le recordara el ‘roche’ que le hizo pasar en televisión nacional cuando le dijo que ella no pertenecía a su círculo cercano.

“ Tú dijiste la frase de ‘mi círculo más cercano, tú no eres mi amiga, tú no lo sabías’, como que me pusiste el parche” , se le escucha decir a Ethel Pozo en el avance.