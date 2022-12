DE LEJITOS. Ethel Pozo y Melissa Paredes se reencontraron en ‘El Gran Show’ y se dieron un efusivo abrazo en medio de las lágrimas. Ambas expresaron su nostalgia por volverse a ver, sin embargo, fue la conductora de ‘América Hoy’, quien dejó en claro que la amistad con la modelo quedará en un bonito recuerdo.

“Creo que las cosas se dan, el tiempo es así, no sé si tenía que darse, pero yo conocí a una Melissa maravillosa cuando éramos amigas y todo y creo que eso siempre se va a dar. Siempre vamos a recordar cada una a la Ethel y Melissa de ese momento, quizás nuestros caminos se separaron, se fueron para otro lado, pero siempre hay un bonito recuerdo ”, declaró Ethel Pozo a ‘América Espectáculos’.

A diferencia de la hija de Gisela Valcárcel, Melissa Paredes se mostró más emotiva por reencontrarse con Ethel Pozo, con quien en el pasado eran muy amigas y compartían la conducción en ‘América Hoy’.

“Raro, a veces hay ese hilo invisible que tú no ves y por más que dos personas se alejen y no sepan una de la otra, la vi y fue como una conexión. Algo raro en mi corazón que me sentí como emocionada, me dio nostalgia ”, dijo.