“Es un sinvergüenza”, afirman Deysi Araujo y Pablo Villanueva ‘Melcochita’ para calificar a Jorge Pozo, padre de la conductora Ethel Pozo, quien apareció ayer públicamente en el programa ‘Amor y fuego’ para contar que nunca abandonó a su hija y, aparentemente, estaría buscando algún beneficio económico.

“Para mí, ese señor solo busca publicidad y dinero fácil, es un sirvengüenza para aparecer justo en este momento. Todos conocemos la historia que ha contado Gisela Valcárcel sobre cómo crío sola a su hija y ahora qué quiere, que está buscando. Gisela es un mujer que salió desde abajo y ha logrado ser exitosa como mujer y madre, pues sola sacó adelante a Ethel, quien se ha convertido en una profesional”, precisó la vedette.

La pelirroja, añadió, que como madre soltera conoce del sufrimiento que se vive día a día para sacar adelante a los hijos, y que le tocó vivir momentos duros.

“Yo he vivido en carne propia lo que es ser madre soltera, he tenido que vivir en un cuarto alquilado, teniendo solo cinco soles para darle de comer a mi hijo, pero nunca me di por vencida, trabajé y salí adelante. Si ese señor en su momento no pudo asumir sus responsabilidades, entonces, ahora no debe ni aparecer”, agregó Deysi Araujo.

Por su parte, el cómico y sonero Pablo Villanueva Melcochita, señaló que una persona que abandona a sus hijos no debe llamarse padre.

“A todos mis hijos siempre los he apoyado, hasta de grandes, el esfuerzo de mi trabajo ha sido siempre para ellos y hasta para mis nietos porque quiero verlos bien, felices, disfrutando de lo poco que puedo darles. Ha habido ocasiones en que he tenido que dejar de comer por ellos. Ahora, a mis 85 años, sigo trabajando y sacando adelante a mis pequeñas hijas, por eso, me cuido mucho y quiero seguir con salud por muchos años”, comentó el cómico.

Luego, añadió, que todo esto solo muestra un interés económico de Jorge Pozo, porque si Ethel no fuese un personaje exitoso no aparecería ni la buscaría.

“Estoy seguro que si la chica (Ethel Pozo) no fuese famosa y exitosa con sus programas de televisión ni la buscaría. Por eso, creo que todo esto es por interés, para mí es solo un sinvergüenza que busca aprovecharse de la situación. Además, en la vida todo da vueltas, todo se paga aquí y espero que no le sigan dando pantalla”, agregó Melcochita.