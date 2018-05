Ethel Pozo recibió una gran sorpresa por el Día de la Madre [FOTOS]

‘Me sorprendieron’, dijo Ethel Pozo, quien en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ recibió por el Día de la Madre un regalo de parte de sus hijas.



“Mis hijas me enviaron una carta hermosa y un obsequio que me sorprendió. Hicieron una maqueta de plastilina de ‘Mi mamá cocina...’ donde aparecen Yaco, la jueza y yo”, contó Ethel Pozo.



Pero ella no fue la única mamita en el programa, ya que sus invitadas Sheyla Rojas y Natalie Vértiz estuvieron acompañadas de sus madres y pequeños hijos.



“Me atreví a regresar porque quería demostrar que he aprendido, como buena chiclayana, a cocinar rico”, afirmó Sheyla.