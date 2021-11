Rodrigo Cuba y Melissa Paredes firmaron los papeles de divorcio tras una polémica separación a raíz de un ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda. Sobre el tema, Ethel Pozo no pudo ocultar su tristeza y brindó unas palabras para ambos en el programa ‘América Hoy’.

Fue Janet Barboza quien inició hablando sobre las imágenes del ‘Gato’ Cuba con una modelo en el departamento donde hasta meses atrás vivía con Melissa Paredes. La ‘rulitos’ aseguró que el pelotero tiene derecho a rehacer su vida, al igual que la modelo.

Sin embargo, Ethel Pozo, una vez más, se mostró afectada por la decisión de separación de ambos y aseguró que les desea la mejor de la suerte en caminos separados.

“Es un hombre soltero, ella también, a mí me va a dar mucha pena comentar este tema porque los he conocido a ambos como pareja y todo el Perú lo sabe. Entonces me es difícil verlos separados y para mí fue ahorita. Les deseo la mejor suerte del mundo a Rodrigo Cuba y con Melissa sigo siendo amiga y está muy bien”, dijo.

La hija de Gisela Valcárcel también reveló que ha conversado en las últimas horas con su fiel amiga Melissa Paredes y le señaló que está tranquila pues ha culmino una etapa con el ‘Gato’ Cuba.

ETHEL LE PONE EL PARCHE A JANET BARBOZA

El enfrentamiento entre Ethel Pozo y Janer Barboza inició cuando la polémica ‘rulitos’ preguntó por qué Melissa Paredes la dejó de seguir en Instagram.

Mariella Zanetti, quien estaba como conductora invitada en el programa matutino, ironizó con la pregunta y le dijo a la popular ‘rulitos’. “Después de la gran cantidad de preguntas y la arrastrada que le metiste preguntas”, señaló entre broma.

“Lo que quería decir es que hay un cariño y hay una estima especial hacia mi excompañera Melissa Paredes. Nos hemos conocido poco tiempo, no hay un gran amor, no hay una gran amistad pero hay cariño y respeto. Yo hice mi chamba, mi parte y bueno si es que ella se ha sentido dolida, lo lamento mucho. Cada uno tiene que ser independiente, real y fiel a sus convicciones”, finalizó Janet Barboza como mensaje de cariño a Melissa Paredes.