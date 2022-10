QUÉ FUERTE. Ethel Pozo defendió a capa y espada a Giuliana Rengifo ante la presencia de Leysi Suárez en el set de ‘América Hoy’. La conductora de televisión le increpó por haberse burlado del peso de la cumbiambera en ‘El Gran Show’ y la bailarina no se quedó callada y contestó.

“ Ustedes han dicho cosas que yo no he dicho (...) Es que estás equivocada, discúlpame que te corrija, pero la pregunta fue así ¿qué te pareció la primera gala de Giuliana? Y a mi percepción fue decir que se le veía pesada, eso no es un insulto. Un ratito, Ethel, yo soy delgada y para mi bailarín soy pesada. Yo tomo maca, Ethel”, inició diciendo Leysi.

Ante estas declaraciones, la hija de Gisela Valcárcel se molestó y arremetió contra ella al decirle que se haga cargo de sus palabras hacia las personas que se han hecho alguna vez la banda gástrica.

“Aquí nadie ha dicho nada más que poner tus declaraciones que para mí fueron desafortunadas hacia una mujer, habla que le quieres dar maca al bailarín para que la cargue, que la manga gástrica no le hizo efecto. A mí no me gustan esas declaraciones frente a una mujer, míralo, si no lo entiendes. Hazte cargo de tus declaraciones como mujer ”, recalcó.

LEYSI SUÁREZ JUSTIFICA SUS PALABRAS CONTRA GIULIANA

Tras recordar las declaraciones de Leysi Suárez contra Giuliana Rengifo, la bailarina volvió a discutir con Ethel Pozo tornando un ambiente incómodo en el set junto a Janet Barboza, quien intentó calmar el momento.

“ Te has burlado de si sube o no, yo no soy amiga de Giuliana Rengifo, no debemos dirigirnos hacia una mujer así . Ahí debe de quedar que te rectifiques y no justifiques, no puede ir agrediendo a la gente con su peso”, remarcó Ethel.

“Si yo le he dicho eso a ella de la banda, retiro mis palabras. Sé reconocer, pero también no merezco que ella tilde a mí y a mi bailarín que hacemos un show y nos sacamos la miércoles y me tire de adorno. Yo valoro mi trayectoria, conozco a Giuliana, me parece una excelente cantante. Yo nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro ”, volvió a decir Leysi.