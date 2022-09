Ethel Pozo se comunció con sus compañeros de América Hoy para jalarles las orejas por su mal comportamiento durante su boda, la misma que se realizó el pasado fin de semana en Pachacamac y generó cientos de críticas por las actitudes de los conductores del popular programa de GV Producciones.

La hija de Gisela Valcárcel no dudó en ‘echar’ a Brunella Horna y confirmó lo que en días pasados comentaron sus colegas. “ Yo pensé que era la más correcta, la más lady de todas, pero se embriagó, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella. No las voy a difundir pero ella sabe que existen”, advirtió la nueva esposa de Julián Alexander.

Asimismo, aseguró que cuando la rubia se case con Ricard Acuña en diciembre, ella y su esposo harán el mismo ‘roche’ en su ceremonia. “Julian y yo vamos hacer lo mismo en la boda de Brunella, esperen, esperen...”, advirtió la conductora de América Hoy.

Ethel Pozo explota contra Giselo y Janet

Ethel Pozo finalemente rompió su silencio luego de su polémica boda el pasado fin de semana, que generó cientos de críticas por la actitud de sus compañeros de América Hoy, Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez.

A través de un video que grabó desde su luna de miel, la conductora de América Televisión le mandó tremendo mensaje a sus colegas. “Estoy en una semana en la cual prefiero respirar hondo y no mandarles saludos porque todos se han comportado pésimo el día de la boda. Mi esposo y yo los invitados para compartir y...”, dijo la hija de Gisela Valcárcel indignada.

En ese sentido, criticó que el popular Giselo haya presentado oficialmente a su pareja en su matrimonio, lo que les robó el show. Además, lamentó que se haya subido a las mesas y haya agradecido los canjes.

Además, mencionó que Janet Barboza quiso hacerse la ‘digna’ pero llevó su trípode para grabar toda la ceremonia, pese a que había pedido privacidad. “El trípode de la señora Janet está en todos los videos de mi matrimonio”, lamentó la conductora.

“Yo no he dicho nada hasta el momento, ni del gusano, ni de Edson encima de las mesas porque estoy viviendo un momento lindo, maravilloso, pero me piden saludos... si saben lo que han hecho, para qué me piden un saludo. Sigo viendo videos, fotografías y cada vez está peor”, agregó Ethel Pozo.

"Todos se han comportado pésimo le día de la boda"

