LE DAN CON PALO. El especialista en moda y comentarista de televisión, Javier Rojo, dedicó un TikTok para comentarios los vestidos de algunas invitadas a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. El expanelista de ‘En Boca de Todos’ arremetió contra Ethel Pozo por no saber elegir un look que le quede bien con su figura.

“ Ethel tenía un vestido que en la parte de arriba le ajustaba demasiado como siempre , se ve que no ve mis reels. Le aplastaba todo acá (parte del busto) , si hubiese sido mucho más suelto, sería mucho mejor, el exceso de tela y volumen hace que se vea mucho más chiquita y más ancha en este estilo de vestidos”, dijo.

Además, también cuestionó el peinado que decidió utilizar la hija de Gisela Valcárcel: cabello largo con ondas. Según explicó, el cabello “ muy tirado para adelante ” no le favorece mucho.

Javier Rojo sobre vestidos de invitadas a boda de Brunella Horna y Richard Acuña

ESPECIALISTA ‘CHANCA’ A JANET BARBOZA

Otra de las invitadas a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue la conductora Janet Barboza. El especialista Javier Rojo no tuvo buenos comentarios sobre su vestido y también arremetió.

“El peinado que se lo recogió, pero por partes, parecía que recién salía del gimnasio y había ido al matrimonio. El maquillaje demasiado suave para un vestido que no llamaba la atención. No acompañó con ningún collar, así que nada que ver, esta señora cada vez peor en los looks que se va poniendo ”, dijo.