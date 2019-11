Ethel Pozo estalla contra Christian Domínguez y lo tilda de 'traicionero' por plantarlos en su programa

¡Molesta! Ethel Pozo, conductora de 'El show después del show', expresó su malestar luego de que Christian Domínguez los dejara plantados en la edición del jueves del programa matutino de América Televisión. El cantante decidió no asistir a la entrevista que ya habían pactado previamente por motivos aún no del todo claros.

Christian Domínguez había aceptado presentarse en 'El Show después del Show', sin embargo, nunca llegó al programa pues se rumora que tendría una exclusividad con ProTV y el programa 'En boca de todos'.

Ante esto, Ethel Pozo le envió un fuerte mensaje a Christian Domínguez en el que cuestiona 'su palabra' e incluso lo tilda de 'traicionero' por fallar y no asistir al programa matinal de América TV.

"Yo dudo de la palabra de Christian, todo el Perú lo sabe, porque no comparto sus actitudes. Le quiero decir a Magaly que Christian no me ha plantado a mí porque jamás me reuniría con él, pero sí, a los televidentes. El que traiciona puede hacerlo en muchas ocasiones. En amistad, en compromisos. ¿Qué pasa con la palabra? Ellos tenían que presentarse en Ica", dijo Ethel Pozo.

Todo parece indicar que la falta de Christian Domínguez está relacionada por una posible invitación que le hizo el programa 'En boca de todos', que actualmente pertenece a una productora que mantiene rivalidad con el espacio de las mañanas.

