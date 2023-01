QUÉ FUERTE. El especialista en moda, Javier Rojo, no permitió que Ethel Pozo lo ‘cuadrara’ por criticar el vestido que se puso en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña. Según la hija de Gisela Valcárcel, ella se siente feliz siendo “chatita y gordita” y también muy cómoda usando lo que desea.

“Ethel tenía un vestido que era bien ajustado de arriba, ya es costumbre para ella, con una falda que era como una doble falda y una tela un poquito más rígida que le generaba bastante volumen, que ese no es el tema: podría haber sido un poquitito más suelto acá, con el escote, y el pelo tirado hacia atrás , otro tipo de recogido, un peinado diferente, otro maquillaje para que se vea más estilizado. Pero entiendo que a ella lo que se puso le gusta y para ella le queda perfecto y eso es lo que vale en todo esto”

En esa línea, el expanelista de ‘En Boca de Todos’ aseguró que jamás se refirió al cuerpo de la hija de Gisela Valcárcel, sino al estilo que utilizó en la boda.

“ Yo jamás, ustedes lo ven acá, hablo de los cuerpos... Yo solo hablo del look, está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima , yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me preguntan para que les recomiende. Yo no apelo a la victimización de nada, así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso, está perfecto, jamás voy a hablar del cuerpo de una persona”, acotó.

TROME | Ethel Pozo responde a experto

¿QUÉ DIJO ETHEL POZO TRAS CRÍTICA DE JAVIER ROJO?

Luego que el experto en moda Javier Rojo criticara a Ethel Pozo por ponerse un vestido que “le aplastaba el busto” en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña; la hija de Gisela Valcárcel decidió responderle en su mismo perfil de TikTok.

La conductora de ‘América Hoy’ le agradeció por los consejos que no pidió y le dejó en claro que le importa más sentirse cómoda, que encajar en ciertos estereotipos de belleza.

“Sí Javier. Sí, te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. ¡Chatita, gordita, soy feliz! No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual, gracias por los consejos”, dijo.