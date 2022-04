La conductora Ethel Pozo se pronunció duramente contra el periodista Óscar del Portal y el nuevo ampay en el que está vinculado con Fiorella Méndez. La hija de Gisela Valcárcel lo tildó de infiel luego que Magaly Medina descubriera boletas de un hotel de ambos personajes.

Indignada, así se mostró Ethel Pozo sobre la infidelidad que habría cometido el comentarista deportivo a su esposa Vanessa Quimper con la reportera Fiorella Méndez. La conductora aseguró que jamás soltaría una lágrima por una persona que ‘sacó los pies del plato’.

“ Yo no les creí nada, jamás voy a creer en la palabra de un infiel. Me llamó la atención que en las redes esperaban que yo llore, que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel, jamás”, inició diciendo Ethel.

En esa línea, la hija de Gisela justificó el llanto que soltó cuando ampayaron a Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda porque se trataba de una persona conocida para ella.

“ Si yo lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando una persona que conocía mi amiga, el dolor de una familia y de la niña, pero nunca por un infiel ”, agregó.

TROME | Ethel Pozo ‘explota’ contra Óscar del Portal: “Jamás voy a creer ni llorar por un infiel”

ETHEL POZO RECUERDA INFIDELIDAD A SU MADRE

En otro momento, la conductora de ‘América Hoy’ dejó en claro que jamás apoyaría a un hombre o mujer que es infiel, pues sufrió mucho cuando a su madre Gisela Valcárcel le fallaron en el pasado.

“Soy bien drástica en eso, de pequeña sufrí lo que a mi mamá le hicieron , la deslealtad en dos ocasiones, así que no creo en ningún hombre que sea desleal, infiel y que diga que va a cambiar”, sentenció.