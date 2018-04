Ethel Pozo y Franco Cabrera terminaron su romance [VIDEO y FOTOS]

Ethel Pozo reveló que su relación sentimental con el actor Franco Cabrera terminó, después de cuatro años. Descartó, además, que haya sido por una infidelidad, por el contrario, aseguró que existe una amistad entre ambos.



El romance, uno de los más sólidos en la farándula nacional, tenía el apoyo de Gisela Valcárcel e incluso la pareja publicaba fotos de su vida familiar en las redes sociales.



¿Estás viviendo una nueva etapa sentimental?

Nueva etapa no, no tengo (otro noviazgo)...



¿Cómo te sientes?

Me siento igual, contenta. Cuando uno termina una relación saca cosas bonitas, aprendizajes.

¿Fue por alguna infidelidad?

No, para nada. A mí no me gusta tocar ese tema en los medios. Para nada. Estoy muy contenta, agradecida, hay un lindo recuerdo. Y nada, bien, contenta.



¿Quedaron como amigos?

Claro, por supuesto. La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan.



Por otro lado, este domingo arranca la segunda temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’...

Sí, este domingo, minutos antes de las siete de la noche, por América Televisión.

¿Te sientes más cuajada como conductora?

Digamos que sí. Recuerdo que en el primer programa estaba muy nerviosa, pero Yaco (Eskenazi) me apoyó.



¿Quién será el primer invitado?

Michelle Soifer y su mamá.