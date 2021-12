EMOCIONANTE. El programa ‘América Hoy’ consagró a Ethel Pozo por todas lágrimas que soltó en televisión nacional con el premio ‘Las lágrimas del 2021′. La conductora fue nominada junto a Allison Pastor, Florcita Polo y el conocido ‘Principito’, quienes también lloraron ante cámaras.

Bastante emocionada, Ethel Pozo recordó el momento en que rompió en llanto cuando Melissa Paredes se presentó en el programa de América TV luego de su ampay con el bailarín Anthony Aranda. La hija de Gisela se conmovió por la separación de la modelo del ‘Gato’ Cuba.

Al ser premiada, Mariella Zanetti le pidió a Ethel que soltara unas lágrimitas, pero ella respondió contundentemente. “No, no, es espontáneo, nunca se puede, hay muchas cosas que sí”, dijo para añadir lo siguiente.

“Yo he llorado desde los 5 años que tengo en televisión he llorado, solo que en el día que pasó lo de Melissa y el Gato tomó más repercusión que otro día. Lo recibo con mucho cariño porque las emociones no se pueden controlar ni contener, no se deben contener, deben salir, gracias por la oportunidad”, señaló.

MARIELLA ZANETTI TAMBIÉN GANÓ PREMIO

Mariella Zanetti se coronó como el personaje más frío del año en ‘América Hoy’ luego que protagonizara un curioso momento tras la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, tras su ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda, Melissa Paredes pisó el set de ‘América Hoy’ para dar sus descargos del caso y fue entrevistada por Janet Barboza y Ethel Pozo. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto por el momento que se vivía.