Gisela Valcárcel felicitó a Ethel Pozo por su compromiso con el director Julián Alexander. La conductora de “Reinas del show” recurrió a la sección comentarios de Instagram para expresar su emoción por el nuevo paso en la vida de su única hija.

“Mi Ethel, ya te dije todo lo que pienso y siento. ¡Que viva el amor! Estamos felices”, expresó la conductora de televisión junto a unos emojis de corazón.

Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Natalia Salas, Karen Schwarz, Edson Dávila “Giselo”, Yaco Eskenazi, Denisse Dibós, entre otras personalidades de la industria del entretenimiento felicitaron a la presentadora de “América Hoy” por su próximo matrimonio.

Gisela Valcárcel felicita a Ethel Pozo por su compromiso con el director Julián Alexander. (Foto: @lapozo).

Ethel anunció su compromiso con el director de la productora “Del barrio producciones” a través de una romántica publicación en Instagram. Según se pudo observar en su mensaje público, la pedida de mano fue durante su viaje a Cancún, México.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián Alexander se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, contó al inicio de su mensaje público.

“Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer. Creo en el amor, siempre creí en él, pero Dios sabe cuanto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo. De pronto, apareció él, más lindo de lo que lo había imaginado, más amoroso de lo que pensé y sobre todo desde el día uno, cuidándonos y protegiéndonos a las tres por igual”, añadió.

