Ethel Pozo: "Jamás se daría un romance con Yaco Eskenazi". 

Ethel Pozo negó tajantemente que exista más que una relación laboral y amical con Yaco Eskenazi, tal como se está especulando desde hace algún tiempo en redes sociales.



“Eso (supuesto romance) está más que descartado por miles de puntos. Uno es porque soy creyente y una hija de Dios. Dos, porque tengo a mis hijas, quienes adoran a Liam (hijo de Yaco). No es la primera vez que escucho (las especulaciones), creo e intuyo que la competencia trata de decir: ‘Hay que sacar algo truculento’, pero jamás se daría. Es lo más tirado de los pelos que puede haber (rumores)”, precisó Ethel Pozo.



¿Te molesta que se especulen ese tipo de cosas?

No. En realidad, no estoy de acuerdo con la televisión que explota la vida privada, truculenta y la que no promueve valores, pero no puedo cambiar el mundo. Yaco y Natalie (Vértiz) son demasiado felices y una pareja que se ama.



¿Cómo va tu corazón?

Sola y solterísima.



El lunes 16 se estrena ‘El show después del show’, que conducirás junto a Renzo Schuller y Natalia Salas. ¿Cuáles son tus expectativas?

Transmitiremos lo que no se ve el sábado (en ‘El artista del año’), pero también presentaremos otros temas.



Van a competir con ‘Mujeres al mando’ de Latina... ¿Qué te parece el programa?

No he podido verlo, porque a esa hora estoy en la productora, pero para todos hay público.



‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ acaba de cumplir dos años en la televisión...

Sí, y si Dios quiere, tendremos una temporada más en el 2020.