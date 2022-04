Ethel Pozo y Janet Barboza aparecieron nuevamente en televisión luego que ‘América Hoy’ no se emitiera el último martes 5 de abril por las manifestaciones contra el gobierno de Pedro Castillo. Las conductoras levantaron su voz de protesta ante los desmanes ocurridos ayer en Lima y algunas partes del país, como Ica.

Janet Barboza cuestionó que el mandatario dictara toque de queda a última hora y dejara a muchas familias sin un plato de comida sobre las mesas. Refirió que muchas personas en situación de pobreza no tienen un refigerador para que guarden sus alimentos.

“Somos unos pocos los afortunados que tenemos un frigider porque un tercio de la población en las zonas urbanas no lo tiene, entonces olvídese que tiene algo reservado, no tienen el mercado ahí”, dijo.

Al respecto, Ethel Pozo se pronunció por las declaraciones del ministro de Justicia respecto a que “no pasa nada si se quedan sin comer por un día”, así como a la suspensión de clases escolares y el aumento del sueldo mínimo.

“Es que el ministro no sabe, las ollas comunes por ejemplo, nosotros que hemos ido, no es que preparen desayuno, almuerzo, comida, se prepara una comida al día, de esa comida tienen que abastecerse varias familias, niños, madres, entonces es imposible que un ministro diga que por un día no se van a morir de hambre, si es su único alimento, cómo salían ayer las personas a comprar si el presidente antes de la medianoche nos dice que nadie se puede mover”, resaltó.

“La misma incongruencia con la educación, hoy ya se puede salir, pero los niños no pueden ir a su colegio, entonces las autoridades piensan que los niños tienen internet para poder estudiar. Ellos están en otro país, no están en el Perú porque los niños tras dos años sin haber acudido a las escuelas estaban contentos en retomar... No se entiende, sin sentido alguno la educación y nuestro presidente es maestro, o sea... es increíble, la educación remota no tiene buenos resultados. El sueldo mínimo se eleva, pero el país es informal, qué país gobierna nuestras autoridades”, agregó.

Conductoras cuestionan a presidente Pedro Castillo

Ethel Pozo y Janet Barboza coincidieron en sus críticas al jefe de Estado, Pedro Castillo, al asegurar que el Perú está sin un capitán al mando.

“Somos naufragos, estamos a la deriva aparentemente sin un capitán... Da la sensación que están en otro planeta... El Perú convulsiona y colapsa, las autoriades toman decisipones erradas. Una tras otra”, dijeron.