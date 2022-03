La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, afirmó que sus planes de matrimonio con el productor Julián Alexander siguen intactos para este año, y considera que es una ‘bendición en su vida’. Detalla que ambos son muy parecidos porque son muy detallosos con sus hijos.

“Todo está muy bien en mi relación, los preparativos para la boda van bien, él (Julián) es una bendición en mi vida, somos muy parecidos, somos muy papás, siempre al lado de Dome, Luana y Cristóbal haciendo cosas. Me encanta mi rol de mamá y a él, el de papá, entonces, es una persona que le gusta lo mismo... compartimos las parrilladas, los paseos, siempre pensando en la familia”, indicó la conductora de ‘En la cocina... mando yo’.

Ayer, Ethel Pozo debutó al frente de ‘En la cocina... mando yo’ y señaló que trabaja pensando en la competencia, sino buscando ser cada día mejor y entregar un mejor contenido al público. “La competencia siempre es uno mismo, para mejorar, no miramos al costado sino siempre para adelante”, dijo.

AGRADECE APOYO A MAGALY

La conductora Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por su solidaridad al no darle tribuna a su padre Jorge Pozo, quien buscó en febrero a la ‘Urraca’ para contar su historia con Gisela Valcárcel. Además, fue clara y precisa al afirmar que todo el Perú sabe que su madre fue ‘papá y mamá’ para ella, tras la aparición que hizo su progenitor, quien busca una ayuda económica.

¿Cómo has tomado la aparición de tu padre en los medios, afirmando que tiene la conciencia tranquila y busca una ayuda económica?

No lo he visto ni tengo idea lo que haya dicho, pero mi familia, mi entorno, todo el Perú sabe que yo tengo una mujer que me crío, que fue papá y mamá, una historia como la de millones de madres solteras; entonces, no tengo que escuchar a otras personas. Mi mamá me tuvo a los 17 años, no tenía ni para alimentarme, y como lo hemos contado, una vez Augusto Polo Campos la vio triste y le regaló una caja de leche porque no tenía que comer... más comentarios no haré.

Magaly Medina contó que respeta a tu mamá por haberse fajado como madre soltera y decidió no darle tribuna a tu padre, ¿qué opinas sobre eso?

Me lo comentó mi productor y se lo agradezco. Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, un magazine, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria. Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha.