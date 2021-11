Este lunes 15 de noviembre dio inicio a un nuevo programa de ‘América Hoy’, donde las conductoras hablaron sobre los jales de ‘El Artista del Año’, entre ellos su compañero Christian Domínguez. Sin embargo, Ethel Pozo se mostró sorprendida porque no sabía sobre su ingreso al reality.

La hija de Gisela Valcárcel, en modo de reclamo, le increpó al cumbiambero por qué no confesó que iba a ser el nuevo participante del reality show de la ‘señito’.

“Christian, qué guardadito te lo tenías. ¿Desde cuándo lo sabías y no nos dijiste nada?”, dijo Ethel, a lo que Domínguez respondió inmediatamente que no podía revelar nada por condiciones de la producción.

“No, en la mañana del mismo día me dijeron ‘te vas ahorita’. Ensayé una vez, pero no podía comentar nada, tú sabes que son bajo 7 llaves”, sostuvo. Pero Ethel arremetió y recordó las palabras de Melissa Paredes.

“Pero yo escuché que habías ensayado un montón. Una vez más, no estamos en el círculo, ¿te das cuenta? Una vez más nadie nos cuenta nada”, le dijo a Janet Barboza.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ DEBUTÓ EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

Christian Domínguez debutó este sábado en la segunda temporada de 2021 de El Artista del Año, sin embargo, recibió fuertes críticas del jurado y pasó a sentencia junto al chico reality Elías Montalvo.

“Me emociona pisar la pista, aunque yo creo que cantando es más fácil que bailando, pero sí complicado. Bueno, tenemos al mismo jefe, hay que darle”, dijo Domínguez al recalcar que fue la popular ‘señito’ quien lo convenció de volver a la pista.

El cantante también aseguró que la primera gala le servirá mucho para entender lo que pide el jurado y poder trabajar en una estrategia. Además, se refirió a sus rivales en la pista de canto.

“Nunca he competido contra César Vega, va a ser un placer. Ya me tocará cumbia o salsa a mí, estoy dispuesto a llegar a la final, siempre doy pelea, sea contra todo el mundo. No es un tema de miedo, siempre con respeto al rival, mi rival soy yo mismo. Tengo que ir mejorando a lo que el jurado quiere”, remarcó.