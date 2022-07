Ethel Pozo respondió a Magaly Medina luego de que emitiera un informe en el que revelaba que la boda de la hija de Gisela Valcárcel costaría aproximadamente 150 mil dólares. Al respecto, la conductora de ‘América hoy’ dijo que es ‘una mentira’.

En la última edición del magazine, Ethel Pozo comentó diciendo que ‘se reía’ de lo que habían informado en el programa de Magaly Medina , a pesar de que ella había pedido un crédito al banco.

“Ay, no, me río. ¿Cuánto te pueden dar de crédito? ¿El precio e los créditos en los bancos es tanto? Yo declaré que estábamos pidiendo un préstamos. ¿Tanto te pueden prestar? Yo misma me río . Yo sigo pagando mi crédito vehicular. Ósea imagínate, Tremenda mentira” , dijo Ethel Pozo.

Ethel Pozo aclara sobre préstamo para su boda

ETHEL POZO Y SU BODA DE ENSUEÑO

Según el reportaje, la boda de la conductora de ‘América Hoy’ se realizará en un local de Pachacamac de más de 15 mil metros cuadrados donde se armaría una estructura de aproximadamente 30 mil dólares.

Del mismo modo, solo en la iluminación y el sonido se invertirían 10 mil dólares, los costos de bebida y comida rondarían los 26 mil dólares.

Además, Ethel Pozo habría elegido dos vestidos de alta costura para su día especial, el principal tendría un costo aproximado de 5 mil dólares.