Ethel Pozo comentó el error que cometió Stephanie Cayo al promocionar las jergas peruanas en un video de Netflix a raíz de su película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. La conductora de ‘América Hoy’ justificó que la actriz peruana no sepa el significado de la jerga ‘palta’.

Según la hija de Gisela Valcárcel, Stephanie Cayo vive en el extranjero desde hace muchos años y esa sería una buena razón por la que desconoce las jergas peruanas.

“ Stephanie Cayo hace mucho tiempo es un talento de exportación, vive en Los Ángeles, ella es nuestra actriz más internacional. Entonces, esto ha salido en TikTok, en las redes sociales, Stephanie está lanzando una nueva película peruana en Netlfix y a raíz de esto entonces cuenta algunas jergas peruanas y Netflix Latinoamérica lo pone, pero claro, palta no es eso, es como ‘oe, me palteé’, me da roche”, dijo Ethel Pozo.

Sin embargo, Janet Barboza se mostró en desacuerdo con Ethel al pedirle que “no paltee” con lo que está diciendo.

“Ya, pero a ver, no paltees mi querida Ethel, no estoy de acuerdo porque ella es actriz, tiene un guion, tendría que saber lo que significa”, arremetió. Sin embargo, la hija de la ‘señito’ no se quedó callada y contestó.

“Señora, por qué no está de acuerdo, si ella hace muchos años, de Colombia, se fue a Estados Unidos, por qué tiene que saber la jerga”, acotó.

¿Qué dijo la actriz peruana Stephanie Cayo?

En un video promocionado por Netflix, Stephanie Cayo explicó a los usuarios algunas jergas peruanas como ‘palta’, sin embargo, no pensó que el concepto que tenía era érroneo. La actriz dijo que el término significaba en Perú “una persona aburrida”.

Esto provocó que varios usuarios se burlaran e incluso personajes como Jonathan Maicelo la troleó invitándola a su restaurante para que le enseñe un poco de calle.