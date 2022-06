¡SENTIDO MENSAJE! Ethel Pozo brindó unas palabras al final de su programa ‘En esta cocina mando yo’, esto luego de presentar la sorpresa por el Día del Padre que preparó la producción para Yaco Eskenazi, su compañero de conducción.

Ante las palabras y emoción de Yaco Eskenazi, Ethel Pozo no pudo derramar lágrimas al recordar que ella no creció con un padre, pero que destaca que sí existen hombres que desarrollan un papel maravilloso.

“Feliz Día del Padre a todos los buenos papás. Lo importante que es un padre en la vida de las personas, se lo dice alguien que no creció con papá, pero que reconozco que hay hombres maravillosos y buenos como Yaco y Marco , feliz día del padre para todos”, señaló.

Gisela Valcárcel y su mensaje por el Día del Padre

A través de Instagram, Gisela Valcárcel compartió un mensaje y aprovechó para saludar a sus seguidores que son padres, en el marco de su día.

“Y aquí está la que no disfrutaba con el frío y los días grises. Sin duda, siempre estamos cambiando, evolucionando y me encanta saber que hoy disfruto cada día. Con frío, con calor, como venga. La vida es tan frágil y dura tan poco que no disfrutarla sería estar muy distraída. L es envío un abrazo, en especial a los papás. Celebren, abracen a los suyos, es tan rico el abrazo de la familia. Felicidades ”, escribió.

